Собянин рассказал о необычных уроках для школьников в 140 городских музеях и библиотеках

В столичных музеях, библиотеках и культурных центрах в данный момент проводят специальные уроки для школьников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что уже несколько лет в Москве работают образовательные проекты "Учебный день в музее" и "Учебный день в библиотеке". Всего в городе более 140 таких площадок.

Считается, что эксперименты и открытые диалоги помогают детям по-новому взглянуть на школьные предметы, лучше их усвоить, а также определиться с выбором будущей профессии. Кроме того, школьники могут свободно посещать музеи и выставки по карте "Москвенок" или же по карте москвича.

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