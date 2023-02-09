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09 февраля, 19:30

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Собянин: объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза

Собянин: объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза

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Московская легкая промышленность показывает высокий темп роста. В 2022 году произведено в 6,6 раз больше одежды, чем годом ранее. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, резкому подъему способствует несколько факторов. Например, это большой опыт отечественных производителей и уход с рынка иностранных брендов.

В столице на данный момент более 200 предприятий легкой промышленности, которые выпускают все – от тканей и одежды до обуви и шуб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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