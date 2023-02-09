Москва вошла в топ регионов РФ по качеству жизни

Москва стала одним из лидеров в рейтинге качества жизни среди российских регионов. Он составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ). Рейтинг отражает то, как в каждом из регионов удовлетворяются потребности человека, а также помогает выявить направления для улучшений и определить ориентиры по ним.

Как рассказал Сергей Собянин, Москва делится опытом с другими городами. В настоящее время на платформе АСИ выставлено более 100 различных практик, например, проект МЭШ.

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