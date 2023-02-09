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Собянин выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

Собянин выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

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Сергей Собянин выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Цель встречи – подвести итоги работы АСИ в 2022 году и обозначить планы на 2023 год.

Агентство стратегических инициатив поддерживает проекты, которые направлены на изменения в сфере повышения качества жизни, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, экологии и разработки новых технологий. Оно было создано в 2011 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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