Сергей Собянин выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Цель встречи – подвести итоги работы АСИ в 2022 году и обозначить планы на 2023 год.

Агентство стратегических инициатив поддерживает проекты, которые направлены на изменения в сфере повышения качества жизни, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, экологии и разработки новых технологий. Оно было создано в 2011 году.

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