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Собянин рассказал о будущем Дворце спорта в Некрасовке

Собянин рассказал о будущем Дворце спорта в Некрасовке

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Дворец спорта в Некрасовке планируют открыть уже этим летом. Об этом сообщил Сергей Собянин. Трехэтажный спортивный комплекс готов уже на 90%.

В новом здании разместят 12 функциональных залов. По словам мэра, большой спорткомплекс с современными залами, бассейнами и ледовой ареной станет центром притяжения для жителей густонаселенного района Некрасовка.

Планируется, что там будут проходить тренировки по хоккею, фигурному катанию, плаванию, шахматам, хореографии, единоборствам, экстремальным видам спорта и скалолазанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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