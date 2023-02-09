Собянин рассказал о будущем Дворце спорта в Некрасовке

Дворец спорта в Некрасовке планируют открыть уже этим летом. Об этом сообщил Сергей Собянин. Трехэтажный спортивный комплекс готов уже на 90%.

В новом здании разместят 12 функциональных залов. По словам мэра, большой спорткомплекс с современными залами, бассейнами и ледовой ареной станет центром притяжения для жителей густонаселенного района Некрасовка.

Планируется, что там будут проходить тренировки по хоккею, фигурному катанию, плаванию, шахматам, хореографии, единоборствам, экстремальным видам спорта и скалолазанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.