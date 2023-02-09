Собянин рассказал о новом оборудовании для детских и спортивных площадок

В 2023 году в Москве появится еще больше малых архитектурных форм. Об этом написал Сергей Собянин в своем в телеграм-канале. Речь идет об оборудовании для детских и спортивных площадок и различной уличной мебели.

Закупка пройдет по сервисным контрактам жизненного цикла. Это вид партнерства, при котором производитель продукции отвечает за его ремонт и техобслуживание в течение семи лет. Такие контракты в разных сферах город заключает уже 10 лет, например, приобретает вагоны метро, электробусы, медоборудование и другую сложную технику.



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