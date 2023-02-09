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Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

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В перечень стартовых площадок программы реновации включены еще 10 городских территорий. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

Новые площадки расположены в четырех административных округах и восьми районах Москвы. В новое жилье смогут переехать 7,5 тысячи человек. Это жители 41-го старого дома.

Всего для новостроек подобрано 575 стартовых площадок общей площадью свыше девяти миллионов квадратных метров. В программу реновации включили более пяти тысяч домов, в них живет порядка миллиона жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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