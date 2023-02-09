Собянин: в этом году завершится строительство еще 14 объектов спортивной инфраструктуры

В 2023 году в Москве завершат строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры. Среди них – Ледовый дворец "Кристалл" и Дворец спорта "Некрасовка". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В планах завершить капремонт 91 объекта и обновить еще 111 объектов, а также модернизировать комплексы тренажеров и воркаута в парках и дворах. Кроме этого, в графике – 20 тысяч спортивных мероприятий.

Мэр также сообщил, что скоро запустят портал и мобильное приложение "Московский спорт", где можно будет оперативно подобрать подходящие площадки, тренеров и не пропустить анонс спортивных событий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.