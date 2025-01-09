09 января, 20:00Новости
Новости часа: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 тысяч тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсетному контракту. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 40 школ и детсадов построили за год в Москве, сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства.
Власти Москвы передадут Курску 75 единиц спецтехники для уборки дорог, заявил врио главы области Александр Хинштейн.