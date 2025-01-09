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Новости

Новости

09 января, 20:00

Новости

Новости часа: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Новости часа: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Новости часа: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Собянин: в Беговом районе открылся новый корпус кадетской школы с детсадом

Новости часа: в Москве построили более 40 новых школ и детских садов за год

Новости часа: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Новости часа: Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Сергей Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 тысяч тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсетному контракту. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 40 школ и детсадов построили за год в Москве, сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства.

Власти Москвы передадут Курску 75 единиц спецтехники для уборки дорог, заявил врио главы области Александр Хинштейн.

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