Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

В Беговом районе на месте устаревшего довоенного строения заработал новый корпус Кадетской школы № 1784. В современном трехэтажном здании разместились дошкольное отделение и начальные классы, а всего корпус рассчитан на 400 учащихся. На одном из уроков 9 января побывал Сергей Собянин.

В новом корпусе оборудовали естественно-научную лабораторию и робокласс, где ученики младших классов уже начали изучать основы робототехники и программирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.