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09 января, 22:15

Новости

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

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Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Новости часа: Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Сергей Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

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В Беговом районе на месте устаревшего довоенного строения заработал новый корпус Кадетской школы № 1784. В современном трехэтажном здании разместились дошкольное отделение и начальные классы, а всего корпус рассчитан на 400 учащихся. На одном из уроков 9 января побывал Сергей Собянин.

В новом корпусе оборудовали естественно-научную лабораторию и робокласс, где ученики младших классов уже начали изучать основы робототехники и программирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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