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Новости

Новости

09 января, 16:00

Новости

Новости часа: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Новости часа: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Новости часа: Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Сергей Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Новости часа: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Новости часа: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Мэр Москвы: 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов построено в 2024 году

Собянин: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 110 услуг и сервисов обновили на портале mos.ru в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве благоустроили территорию у станции метро "Тютчевская", сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Съемки пяти международных кинопроектов пройдут в столице в 2025 году, заявила заммэра Наталья Сергунина.

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