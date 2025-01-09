Новости часа: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 110 услуг и сервисов обновили на портале mos.ru в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве благоустроили территорию у станции метро "Тютчевская", сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Съемки пяти международных кинопроектов пройдут в столице в 2025 году, заявила заммэра Наталья Сергунина.