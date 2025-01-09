Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

На портале mos.ru в прошлом году запустили и обновили более 110 услуг и сервисов. Получить многие из них теперь стало быстрее и удобнее.

Как уточнил Сергей Собянин, на портале можно оформить цифровое удостоверение многодетной семьи, рассчитать жилищно-коммунальные платежи, а также узнать о культурных мероприятиях столицы.

Электронная медицинская карта получила новые возможности: теперь москвичи могут просматривать свои истории болезни, получать цифровые медсправки для занятий спортом и других целей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.