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Новости

09 января, 15:45

Новости

Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Новости часа: Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Сергей Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Новости часа: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Новости часа: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Мэр Москвы: 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов построено в 2024 году

Собянин: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

Собянин: в ближайшие годы в Москве будет построено еще около 170 км дорог

На портале mos.ru в прошлом году запустили и обновили более 110 услуг и сервисов. Получить многие из них теперь стало быстрее и удобнее.

Как уточнил Сергей Собянин, на портале можно оформить цифровое удостоверение многодетной семьи, рассчитать жилищно-коммунальные платежи, а также узнать о культурных мероприятиях столицы.

Электронная медицинская карта получила новые возможности: теперь москвичи могут просматривать свои истории болезни, получать цифровые медсправки для занятий спортом и других целей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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