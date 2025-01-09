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Новости

09 января, 15:15

Новости

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

Новости часа: Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

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В районе Беговом открылся новый корпус кадетской школы № 1784 имени генерала армии Матросова. Здание построили на месте довоенной школы и рассчитали на 400 учеников.

В новом корпусе разместились дошкольное отделение и начальные классы. В распоряжении школьников – специализированные кабинеты, современная медиатека и робокласс, где дети смогут изучать 3D-моделирование и робототехнику. Также в школе обустроили естественно-научную лабораторию.

На прилегающей территории оборудовали игровые и спортивные площадки, а внутри здания – спортзал с телескопической системой кресел. Его можно трансформировать в актовый зал для мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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