Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

В районе Беговом открылся новый корпус кадетской школы № 1784 имени генерала армии Матросова. Здание построили на месте довоенной школы и рассчитали на 400 учеников.

В новом корпусе разместились дошкольное отделение и начальные классы. В распоряжении школьников – специализированные кабинеты, современная медиатека и робокласс, где дети смогут изучать 3D-моделирование и робототехнику. Также в школе обустроили естественно-научную лабораторию.

На прилегающей территории оборудовали игровые и спортивные площадки, а внутри здания – спортзал с телескопической системой кресел. Его можно трансформировать в актовый зал для мероприятий.

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