Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и улучшили в 2024 году на mos.ru

На портале mos.ru в 2024 году обновили более 110 услуг и сервисов. Сергей Собянин отметил, что москвичи теперь могут быстрее и проще оформлять цифровое удостоверение многодетной семьи, узнавать о культурных мероприятиях столицы и вызывать социальное такси.

Попасть в реестр для вызова соцтакси теперь можно без посещения центра "Московский транспорт" или Всероссийского общества инвалидов. Также на портале появилась услуга расчета жилищно-коммунальных платежей – с ее помощью можно открыть новый код плательщика, сделать перерасчет или внести данные о перепланировке.

Собянин подчеркнул, что развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта соответствует задачам национальной программы "Цифровая экономика". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.