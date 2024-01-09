Новости часа: Сергей Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2023 году метро Москвы получило более 10 национальных и международных наград. Об этом сообщил Сергей Собянин.

К открытию нового электродепо "Аминьевское" выпустили тематические карты "Тройка". Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

Почти 40 технопарков и промышленных комплексов арендуют у Москвы землю по льготным ставкам, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.