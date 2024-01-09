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09 января, 18:15

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Сергей Собянин поздравил с престижными наградами работников и строителей метро

Сергей Собянин поздравил с престижными наградами работников и строителей метро

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Более десяти наград национальных и международных премий получил Московский метрополитен и его строители в 2023 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что Большая кольцевая линия попала в "Книгу рекордов России" за самые протяженные двухпутные тоннели метро. Кроме того, БКЛ стала проектом года в городском конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства" и была признана лучшим инфраструктурным проектом года в категории "Транспорт и машиностроение" премии "Время инноваций 2023".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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