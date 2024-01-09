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Новости

09 января, 16:45

Город

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Собянин сообщил, что количество поездов на БКЛ будет увеличено

Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вступили в силу три предварительных стандарта для безопасности использования ИИ в медицине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строители завершили более половины монолитных работ на станции московского метро "Вавиловская". Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Более 800 москвичей начали переезд по программе реновации в Северном Измайлове. Об этом рассказали власти.

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