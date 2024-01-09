09 января, 16:45Город
Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вступили в силу три предварительных стандарта для безопасности использования ИИ в медицине. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Строители завершили более половины монолитных работ на станции московского метро "Вавиловская". Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.
Более 800 москвичей начали переезд по программе реновации в Северном Измайлове. Об этом рассказали власти.