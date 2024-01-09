Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вступили в силу три предварительных стандарта для безопасности использования ИИ в медицине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строители завершили более половины монолитных работ на станции московского метро "Вавиловская". Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Более 800 москвичей начали переезд по программе реновации в Северном Измайлове. Об этом рассказали власти.