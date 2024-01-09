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09 января, 16:00

Общество

Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Собянин сообщил, что количество поездов на БКЛ будет увеличено

Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Мэр Москвы: более 500 памятников архитектуры находятся в процессе реставрации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо БКЛ "Аминьевское" позволит увеличить число поездов на линии на 25%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 750 деревьев высадили на благоустроенных территориях столицы в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Температура в Москве снова снизится до -20 градусов к выходным, 13 и 14 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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