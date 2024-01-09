Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо БКЛ "Аминьевское" позволит увеличить число поездов на линии на 25%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 750 деревьев высадили на благоустроенных территориях столицы в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Температура в Москве снова снизится до -20 градусов к выходным, 13 и 14 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.