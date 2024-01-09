Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 15:00

Новости

Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Мэр Москвы: более 500 памятников архитектуры находятся в процессе реставрации

Собянин заявил, что развитие МЦД продолжится в 2024 году

Новости часа: Собянин продлил диспансерное наблюдение жителей с сердечной недостаточностью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли новое электродепо БКЛ "Аминьевское". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столичный метрополитен получил 360 инновационных вагонов "Москва-2020" в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Городские службы непрерывно мониторят состояние дорог и тротуаров из-за ухудшения погоды, заявили в комплексе горхозяйства.

Читайте также
мэр МосквытранспортпогодавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика