09 января, 15:00Новости
Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли новое электродепо БКЛ "Аминьевское". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Столичный метрополитен получил 360 инновационных вагонов "Москва-2020" в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Городские службы непрерывно мониторят состояние дорог и тротуаров из-за ухудшения погоды, заявили в комплексе горхозяйства.