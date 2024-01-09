Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли новое электродепо БКЛ "Аминьевское". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столичный метрополитен получил 360 инновационных вагонов "Москва-2020" в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Городские службы непрерывно мониторят состояние дорог и тротуаров из-за ухудшения погоды, заявили в комплексе горхозяйства.