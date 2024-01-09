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Новости

Новости

09 января, 12:00

Транспорт

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Мэр Москвы: более 500 памятников архитектуры находятся в процессе реставрации

Собянин заявил, что развитие МЦД продолжится в 2024 году

Новости часа: Собянин продлил диспансерное наблюдение жителей с сердечной недостаточностью

Новости часа: Собянин заявил, что развитие МЦД в 2024 году будет продолжено

Новости часа: развитие МЦД в 2024 году будет продолжено – Собянин

Новости часа: Москва заключила рекордное количество офсетных контрактов в 2023 г – Собянин

Новости часа: Москва в 2023 г заключила рекордное количество офсетных контрактов – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три предварительных стандарта для безопасности искусственного интеллекта в медицине вступили в силу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" возобновили. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Бесплатные катки "Московских сезонов" будут открыты до конца зимы. Об этом рассказали организаторы.

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