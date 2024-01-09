Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три предварительных стандарта для безопасности искусственного интеллекта в медицине вступили в силу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" возобновили. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Бесплатные катки "Московских сезонов" будут открыты до конца зимы. Об этом рассказали организаторы.