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Новости

09 января, 11:15

Новости

Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Мэр Москвы: более 500 памятников архитектуры находятся в процессе реставрации

Собянин заявил, что развитие МЦД продолжится в 2024 году

Новости часа: Собянин продлил диспансерное наблюдение жителей с сердечной недостаточностью

Новости часа: Собянин заявил, что развитие МЦД в 2024 году будет продолжено

Новости часа: развитие МЦД в 2024 году будет продолжено – Собянин

Новости часа: Москва заключила рекордное количество офсетных контрактов в 2023 г – Собянин

Новости часа: Москва в 2023 г заключила рекордное количество офсетных контрактов – Собянин

Новости часа: девять офсетных контрактов заключила Москва в 2023 году – мэр Москвы

Собянин: Москва заключила девять офсетных контрактов в 2023 году

Ряд ключевых проектов в области здравоохранения вступают в силу в Москве в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

С 1 января действуют три новых предварительных стандарта для безопасности использования искусственного интеллекта в медицине. Их ввели на три года.

Также продолжится в столице и программа проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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