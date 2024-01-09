09 января, 11:15Новости
Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу
Ряд ключевых проектов в области здравоохранения вступают в силу в Москве в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
С 1 января действуют три новых предварительных стандарта для безопасности использования искусственного интеллекта в медицине. Их ввели на три года.
Также продолжится в столице и программа проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.