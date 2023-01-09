Новости часа: москвичи собрали более 156 тыс подарков для детей из новых регионов РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи собрали более 156 тысяч подарков для детей из новых регионов России. Об этом сообщил Сергей Собянин, когда подводил итоги новогодних мероприятий в Москве.

Уже более миллиона заявлений на единое пособие на детей было подано через госуслуги. Об этом рассказали в Минцифры.

Подмосковье за полгода получит более 1 300 новых автобусов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области.