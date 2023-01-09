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Новости

14:15

Общество

Новости часа: протяженность Старорублевского путепровода увеличили в 3 раза

Новости часа: протяженность Старорублевского путепровода увеличили в 3 раза

Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Новости часа: российские ВС освободили село Бахмутское в ДНР

Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры Москвы

Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством Христовым

Собянин рассказал о планах строительства в Москве более 230 соцобъектов в 2023–2025 годах

Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году

В 2023 году сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Протяженность Старорублевского путепровода увеличили в три раза. Об этом заявил Сергей Собянин.

К Старому Новому году в Москве потеплеет, ожидается до -2 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Московская канатная дорога и комплекс "Воробьевы горы" продлили часы работы из-за высокого спроса. Об этом сообщила пресс-служба.

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