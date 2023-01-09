Новости часа: протяженность Старорублевского путепровода увеличили в 3 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Протяженность Старорублевского путепровода увеличили в три раза. Об этом заявил Сергей Собянин.

К Старому Новому году в Москве потеплеет, ожидается до -2 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Московская канатная дорога и комплекс "Воробьевы горы" продлили часы работы из-за высокого спроса. Об этом сообщила пресс-служба.