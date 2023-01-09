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Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

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Сергей Собянин открыл движение по Старорублевскому путепроводу. Его закончили реконструировать почти на год раньше намеченного срока. Теперь у водителей есть комфортный съезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в сторону МКАД.

Ранее стало известно о планах строительства новой транспортной развязки в районе ТРЦ "Мега Теплый Стан". В ее составе возведут два путепровода для выезда с территории торгового комплекса на Коммунарское шоссе. Это позволит снизить количество заторов в пиковые часы на Калужском шоссе и на МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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