Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Сергей Собянин открыл движение по Старорублевскому путепроводу. Его закончили реконструировать почти на год раньше намеченного срока. Теперь у водителей есть комфортный съезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в сторону МКАД.

Ранее стало известно о планах строительства новой транспортной развязки в районе ТРЦ "Мега Теплый Стан". В ее составе возведут два путепровода для выезда с территории торгового комплекса на Коммунарское шоссе. Это позволит снизить количество заторов в пиковые часы на Калужском шоссе и на МКАД.

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