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Новости часа: Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Новости часа: российские ВС освободили село Бахмутское в ДНР

Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры Москвы

Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством Христовым

Собянин рассказал о планах строительства в Москве более 230 соцобъектов в 2023–2025 годах

Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году

В 2023 году сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Собянин сообщил о выходе столичного здравоохранения на новый уровень

Новости часа: программа реконструкции 200 столичных поликлиник завершится в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли движение по Старорублевскому путепроводу, который идет через пути первого Московского центрального диаметра и через строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Госдума на одном из первых заседаний сессии рассмотрит проект о поддержке вдов погибших в СВО. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Уровень воды в Луховицком городском округе поднялся на 45 сантиметров над дорогой. Об этом рассказали в управлении МЧС по Московской области.

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