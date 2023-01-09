Новости часа: Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли движение по Старорублевскому путепроводу, который идет через пути первого Московского центрального диаметра и через строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Госдума на одном из первых заседаний сессии рассмотрит проект о поддержке вдов погибших в СВО. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Уровень воды в Луховицком городском округе поднялся на 45 сантиметров над дорогой. Об этом рассказали в управлении МЧС по Московской области.