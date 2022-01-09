Более 130 школ искусств отремонтировали в Москве за 4 года по программе "Искусство – детям". Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

"Сейчас 100 тысяч юных москвичей ходят в школы искусств. Занимаются музыкой, вокалом, танцами. Мы создаем им для этого все условия. Помогаем развиваться, раскрывать свои таланты", – отметил он.

Собянин напомнил, что в 2021 году новоселье отметили педагоги и ученики музыкальной школы имени Глинки и Киевской музыкальной школы. В нынешнем году, по его словам, планируется строительство ДШИ в Новой Москве – Московском и Михайлово-Ярцевском поселениях.

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