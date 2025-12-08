Собянин сообщил о благоустройстве общественных пространств в Москве

Сразу в нескольких районах города появились обновленные прогулочные зоны. В своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин подчеркнул, что комфорт жителей находится в приоритете. В порядок привели территории в Беговом и Косино-Ухтомском районах и в Некрасовке.

По словам мэра, внимание уделяется не только созданию площадок для активного отдыха, но и улучшению существующих пешеходных зон.

