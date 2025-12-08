Собянин сообщил о благоустройстве общественных пространств в Москве

В нескольких районах Москвы завершилось благоустройство общественных пространств. Как сообщил Сергей Собянин, комфорт жителей остается приоритетом. Привели в порядок территории в Беговом и Косино-Ухтомском районах, а также в Некрасовке.

В Беговом районе на пешеходной зоне от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда заменили покрытие, установили садовые качели, беседки, шезлонги, новое освещение и оборудованную площадку для выгула собак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.