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08 декабря, 20:30

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Более 10 тыс медиков повысили свою квалификацию по новому стандарту экстренной помощи

Более 10 тыс медиков повысили свою квалификацию по новому стандарту экстренной помощи

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Свыше 10 тысяч медиков повысили свою квалификацию по новому стандарту экстренной помощи. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По этому стандарту время экстренной помощи сократилось в полтора раза, а 70% пациентов получают полное обследование и диагноз в течение двух часов с момента поступления. Медики улучшают знания и навыки в области диагностики и лечения травм, ожогов, обморожений, отравлений, обострений хронических заболеваний, в том числе угрожающих жизни пациента.

Для этого в кадровом центре столичного департамента здравоохранения разработаны и внедрены 70 уникальных программ дополнительного профессионального образования и тренингов. По словам мэра, сотрудники скорой помощи должны не только обладать глубокими знаниями и профессиональными компетенциями в своей области, но и уметь работать в команде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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