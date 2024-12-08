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08 декабря, 14:00

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Собянин сообщил, что на месте промзон в Очаково-Матвеевском появятся жилые дома

Собянин сообщил, что на месте промзон в Очаково-Матвеевском появятся жилые дома

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В Очаково-Матвеевском на месте двух промзон появятся жилые дома, социальные и производственные объекты. Всего построят почти 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На месте промзоны Северное Очаково возведут жилой квартал, большую школу, детский сад, медцентр, а также научно-производственные и общественные объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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