Собянин сообщил, что на месте промзон в Очаково-Матвеевском появятся жилые дома

В Очаково-Матвеевском на месте двух промзон появятся жилые дома, социальные и производственные объекты. Всего построят почти 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На месте промзоны Северное Очаково возведут жилой квартал, большую школу, детский сад, медцентр, а также научно-производственные и общественные объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

