Новости часа: власти Москвы утвердили программу по выплатам на покупку льготных лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские власти утвердили программу по выплатам на покупку льготных лекарств в столице, заявил Сергей Собянин.

Размер минимальной зарплаты в Москве в 2024 году увеличат на 18,5%. Об этом сказал заммэра Владимир Ефимов.



Компания "Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань с 27 декабря, подчеркнули в пресс-службе перевозчика.