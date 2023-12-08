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08 декабря, 23:45

Транспорт

Новости часа: власти Москвы утвердили программу по выплатам на покупку льготных лекарств

Новости часа: власти Москвы утвердили программу по выплатам на покупку льготных лекарств

Новости часа: медицинский завод в Руднево сможет полностью обеспечить Москву

Сергей Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый президентский срок

Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта — Собянин

Новости часа: оранжевый уровень опасности из-за морозов продлили в Москве до 9 декабря

Собянин поддержал решение Путина пойти на выборы в 2024 году

Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Новости часа: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские власти утвердили программу по выплатам на покупку льготных лекарств в столице, заявил Сергей Собянин.

Размер минимальной зарплаты в Москве в 2024 году увеличат на 18,5%. Об этом сказал заммэра Владимир Ефимов.

Компания "Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань с 27 декабря, подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

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