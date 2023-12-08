08 декабря, 23:45Транспорт
Новости часа: власти Москвы утвердили программу по выплатам на покупку льготных лекарств
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские власти утвердили программу по выплатам на покупку льготных лекарств в столице, заявил Сергей Собянин.
Размер минимальной зарплаты в Москве в 2024 году увеличат на 18,5%. Об этом сказал заммэра Владимир Ефимов.
Компания "Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань с 27 декабря, подчеркнули в пресс-службе перевозчика.