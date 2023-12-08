08 декабря, 23:00Город
Новости часа: медицинский завод в Руднево сможет полностью обеспечить Москву
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Медицинский завод в Руднево ТиНАО сможет полностью обеспечить потребности столицы. Об этом заявил Сергей Собянин.
Капремонт 1-го Бауманского моста завершили на востоке Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Морозы стали причиной продления "оранжевого" уровня опасности в Москве и Подмосковье до вечера субботы. Это информация Гидрометцентра России.