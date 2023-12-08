Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 23:00

Город

Новости часа: медицинский завод в Руднево сможет полностью обеспечить Москву

Новости часа: медицинский завод в Руднево сможет полностью обеспечить Москву

Сергей Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый президентский срок

Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта — Собянин

Новости часа: оранжевый уровень опасности из-за морозов продлили в Москве до 9 декабря

Собянин поддержал решение Путина пойти на выборы в 2024 году

Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Новости часа: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Собянин рассказал об архитектурно-художественной подсветке города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Медицинский завод в Руднево ТиНАО сможет полностью обеспечить потребности столицы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Капремонт 1-го Бауманского моста завершили на востоке Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Морозы стали причиной продления "оранжевого" уровня опасности в Москве и Подмосковье до вечера субботы. Это информация Гидрометцентра России.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика