Новости часа: медицинский завод в Руднево сможет полностью обеспечить Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Медицинский завод в Руднево ТиНАО сможет полностью обеспечить потребности столицы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Капремонт 1-го Бауманского моста завершили на востоке Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Морозы стали причиной продления "оранжевого" уровня опасности в Москве и Подмосковье до вечера субботы. Это информация Гидрометцентра России.