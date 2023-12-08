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08 декабря, 21:15

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Сергей Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый президентский срок

Сергей Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый президентский срок

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Сергей Собянин поддержал решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок, рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Также градоначальник пожелал ему победы на предстоящих выборах, отметив, что с Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости, а у президента есть четкое представление о настоящем и будущем страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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