Сергей Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый президентский срок

Сергей Собянин поддержал решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок, рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Также градоначальник пожелал ему победы на предстоящих выборах, отметив, что с Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости, а у президента есть четкое представление о настоящем и будущем страны.

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