08 декабря, 18:15Экономика
Новости часа: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Всего по вечерам в столице зажигается больше миллиона осветительных приборов, отметил Сергей Собянин.
Новый медицинский завод в индустриальном парке "Руднево" сможет полностью обеспечить потребности Москвы. Об этом также рассказал мэр столицы.
Капремонт 1-го Бауманского моста завершили на востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.