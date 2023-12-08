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Новости

08 декабря, 18:15

Экономика

Новости часа: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Новости часа: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Собянин рассказал об архитектурно-художественной подсветке города

Новости часа: программы выплат на покупку льготных лекарств в столице станут постоянными

Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Руднево"

Новости часа: Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Новости часа: Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Рудневе"

Собянин посетил площадку по производству банковского оборудования московской разработки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Всего по вечерам в столице зажигается больше миллиона осветительных приборов, отметил Сергей Собянин.

Новый медицинский завод в индустриальном парке "Руднево" сможет полностью обеспечить потребности Москвы. Об этом также рассказал мэр столицы.

Капремонт 1-го Бауманского моста завершили на востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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