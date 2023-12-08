Новости часа: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Всего по вечерам в столице зажигается больше миллиона осветительных приборов, отметил Сергей Собянин.

Новый медицинский завод в индустриальном парке "Руднево" сможет полностью обеспечить потребности Москвы. Об этом также рассказал мэр столицы.

Капремонт 1-го Бауманского моста завершили на востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.