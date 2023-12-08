Новости часа: программы выплат на покупку льготных лекарств в столице станут постоянными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программы выплат на покупку льготных лекарств в столице станут постоянными. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оранжевый уровень опасности из-за морозов действует в Московском регионе. О погодных изменениях сообщил Гидрометцентр.

Фестиваль "Сибирские каникулы" начался в парке "Зарядье". О мероприятии рассказали в комитете по туризму.