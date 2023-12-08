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Новости

08 декабря, 15:45

Общество

Новости часа: программы выплат на покупку льготных лекарств в столице станут постоянными

Новости часа: программы выплат на покупку льготных лекарств в столице станут постоянными

Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Руднево"

Новости часа: Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Новости часа: Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Рудневе"

Собянин посетил площадку по производству банковского оборудования московской разработки

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

Новости часа: Собянин ввел дополнительную гарантию на выплату средств на льготные лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программы выплат на покупку льготных лекарств в столице станут постоянными. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оранжевый уровень опасности из-за морозов действует в Московском регионе. О погодных изменениях сообщил Гидрометцентр.

Фестиваль "Сибирские каникулы" начался в парке "Зарядье". О мероприятии рассказали в комитете по туризму.

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