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08 декабря, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

Новости часа: Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил об открытии завода по производству медизделий в "Руднево". Полные комплекты средств гигиены будут привозить москвичам с инвалидностью домой с нового завода уже в 2024 году, сообщил мэр столицы.

Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Размер минимальной зарплаты в Москве в 2024 году увеличат на 18,5%. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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