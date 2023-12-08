Новости часа: Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил об открытии завода по производству медизделий в "Руднево". Полные комплекты средств гигиены будут привозить москвичам с инвалидностью домой с нового завода уже в 2024 году, сообщил мэр столицы.

Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Размер минимальной зарплаты в Москве в 2024 году увеличат на 18,5%. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.