Новости часа: Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Рудневе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Рудневе". Полные комплекты средств гигиены будут привозить москвичам с инвалидностью домой с нового завода уже в 2024 году, сообщил мэр столицы.

Детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену построят в ТиНАО. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Поезда на Московской железной дороге (МЖД) начнут курсировать по новому графику 10 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.