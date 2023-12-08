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08 декабря, 13:45

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Новости часа: Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Рудневе"

Новости часа: Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Рудневе"

Собянин посетил площадку по производству банковского оборудования московской разработки

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

Новости часа: Собянин ввел дополнительную гарантию на выплату средств на льготные лекарств

Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта – Собянин

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Мэр Москвы рассказал об усовершенствовании навигации в столичном метро

Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Рудневе". Полные комплекты средств гигиены будут привозить москвичам с инвалидностью домой с нового завода уже в 2024 году, сообщил мэр столицы.

Детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену построят в ТиНАО. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Поезда на Московской железной дороге (МЖД) начнут курсировать по новому графику 10 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

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