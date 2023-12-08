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08 декабря, 12:00

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Новости часа: Собянин ввел дополнительную гарантию на выплату средств на льготные лекарств

Новости часа: Собянин ввел дополнительную гарантию на выплату средств на льготные лекарств

Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта – Собянин

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Мэр Москвы рассказал об усовершенствовании навигации в столичном метро

Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Новости часа: бизнес-хаб из пяти многофункциональных зданий построят в ТиНАО

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Собянин: в Москве создана уникальная авиаслужба экстренного реагирования

"Безопасный город": Собянин поздравил сотрудников МАЦ с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программы выплат на покупку льготных лекарств в столице станут постоянными. Об этом заявил Сергей Собянин.

Размер минимальной зарплаты в Москве в 2024 году увеличат на 18,5%, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о старте программы "Московское чаепитие" в центре столицы.

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