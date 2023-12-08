Новости часа: Собянин ввел дополнительную гарантию на выплату средств на льготные лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программы выплат на покупку льготных лекарств в столице станут постоянными. Об этом заявил Сергей Собянин.

Размер минимальной зарплаты в Москве в 2024 году увеличат на 18,5%, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о старте программы "Московское чаепитие" в центре столицы.