Мэр Москвы рассказал об усовершенствовании навигации в столичном метро

Экосистема навигации Московского транспорта продолжает развиваться. Об этом рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин. Мэр столицы подчеркнул, что это важный сервис для создания комфорта и безопасности миллионов жителей Москвы.



Появилась цифровая навигация, были внедрены карты доступности, которые подсказывают маломобильным пассажирам наиболее комфортный выход или пересадку. Кроме того, на 12 крупных пересадочных узлах внедрили сквозную нумерацию. Она информирует пассажиров о номерах выходов из метро на соседних станциях.

В столичной подземке и на МЦК также появились настенные указатели с картами ближайших окрестностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.