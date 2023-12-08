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08 декабря, 07:15

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Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

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На Люберецких очистных сооружениях, самых крупных в Европе, закончилась многолетняя реконструкция. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На очистных сооружениях запустили второй цех с ультрафиолетом. Это стало заключительным этапом масштабной реконструкции всего комплекса. Модернизация позволила значительно улучшить качество очистки стоков, максимально автоматизировать процесс и повысить энергоэффективность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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