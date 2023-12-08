08 декабря, 07:15Новости
Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены
На Люберецких очистных сооружениях, самых крупных в Европе, закончилась многолетняя реконструкция. Об этом сообщил Сергей Собянин.
На очистных сооружениях запустили второй цех с ультрафиолетом. Это стало заключительным этапом масштабной реконструкции всего комплекса. Модернизация позволила значительно улучшить качество очистки стоков, максимально автоматизировать процесс и повысить энергоэффективность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.