Собянин сообщил о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку "Руднево"

Сергей Собянин заявил, что прокладку дорог к индустриальному парку "Руднево" закончили на год раньше. Их общая протяженность – больше пяти километров.

По словам мэра, новая улично-дорожная сеть обеспечит удобный проезд к промзоне, которую город создает вместе с инвесторами, также улучшится транспортная доступность всего района и соседней Некрасовки.

На территории парка уже построены несколько зданий. Там будут выпускать медицинские изделия, микроэлектронику, беспилотники и другую высокотехнологичную продукцию. Планируется, что площадка войдет в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва". Ее будущие резиденты получат льготы по налогам.

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