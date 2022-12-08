Собянин утвердил проект строительства нового жилого квартала на севере Москвы

В Войковском районе Москвы появится современный квартал. Его построят на месте промзоны "Братцево". Сергей Собянин заявил, что проект уже утвержден.

Речь идет о территории между проездом вдоль Выборгской улицы, МЦК, ЖК "Головино" и улицы Адмирала Макарова, где в настоящее время находятся складские помещения.

Как отметил градоначальник, в новое жилье заселят 6,5 тысячи человек. Там также создадут две тысячи рабочих мест. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.