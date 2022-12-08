Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:45

Город

Собянин утвердил проект строительства нового жилого квартала на севере Москвы

Собянин утвердил проект строительства нового жилого квартала на севере Москвы

Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей

Собянин рассказал о работе столичных специалистов в Донбассе

Около 20 тыс заявок поступило в центр поддержки семей мобилизованных граждан – Собянин

Московский бизнес быстро адаптировался к ситуации на фоне санкций – Собянин

Собянин назвал провокацией сообщения о второй волне мобилизации

Новости часа: распущенный президентом Перу конгресс объявил ему импичмент

Собянин поддержал развитие инновационных городских агрокомплексов

Собянин рассказал о строительстве транспортных развязок в Москве

Собянин продлил поддержку исследований лекарств на базе медучреждений столицы

В Войковском районе Москвы появится современный квартал. Его построят на месте промзоны "Братцево". Сергей Собянин заявил, что проект уже утвержден.

Речь идет о территории между проездом вдоль Выборгской улицы, МЦК, ЖК "Головино" и улицы Адмирала Макарова, где в настоящее время находятся складские помещения.

Как отметил градоначальник, в новое жилье заселят 6,5 тысячи человек. Там также создадут две тысячи рабочих мест. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика