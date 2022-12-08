15:15Общество
Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей
В Москве упростили получение парковочных разрешений для многодетных семей. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
Срок оформления сократили до трех рабочих дней. Действовать такие разрешения теперь будут не три года, а до тех пор, пока семья имеет статус многодетной, то есть до достижения младшим ребенком возраста 16 или 18 лет.
Москвичи смогут оформлять документы, касающиеся парковочных разрешений, только в личном кабинете на портале mos.ru. Принятые изменения упростят оформление парковочных разрешений почти для 200 тысяч автомобилистов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.