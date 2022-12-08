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Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей

Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей

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В Москве упростили получение парковочных разрешений для многодетных семей. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Срок оформления сократили до трех рабочих дней. Действовать такие разрешения теперь будут не три года, а до тех пор, пока семья имеет статус многодетной, то есть до достижения младшим ребенком возраста 16 или 18 лет.

Москвичи смогут оформлять документы, касающиеся парковочных разрешений, только в личном кабинете на портале mos.ru. Принятые изменения упростят оформление парковочных разрешений почти для 200 тысяч автомобилистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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