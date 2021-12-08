Собянин утвердил площадки для строительства дополнительных объектов по программе реновации

На карте реновации появились новые точки. Жилой дом построят на Большой Черемушкинской улице, владение 26. Вблизи владения 1 в Харьковском проезде появится многоуровневый гараж, а по адресу Врачебный проезд, владение 12, – блок начальных классов на 350 учеников. Новые площадки утвердил Сергей Собянин.

Также стало известно, что в правительстве Москвы упростили ряд административных процедур, касающихся программы реновации. Это позволит сократить сроки строительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.