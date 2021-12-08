Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после COVID-19

В Москве выделили деньги на бесплатные перевозки врачей и пациентов, переболевших ковидом. Почти 253 миллиона рублей получит Мосгортранс в качестве компенсации затрат. Постановление подписал Сергей Собянин.

Начиная с апреля 2020 года за счет городского бюджета перевозили на автобусах сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе. Также городские микроавтобусы доставляют пациентов из больниц домой, чтобы они оставались на самоизоляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.