Сергей Собянин сообщил о старте масштабной реконструкции на МКАД и прилегающих улицах. Специалисты полностью обновят съезды и полосы разгона в районе пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов и улицей Победы.

Работы пройдут в два этапа. Сначала обновят полосы разгона, боковые проезды и "карманы". Затем Косинскую улицу соединят с Реутовской, построят съезды между МКАД и улицей Сталеваров, заменят дорожные знаки и указатели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.