08 ноября, 09:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о старте масштабной реконструкции на МКАД

Сергей Собянин сообщил о старте масштабной реконструкции на МКАД

Собянин: участники СВО посетили музей, открытый в память о параде 1941 года

Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме

Собянин: представители военных династий посетили музей на Красной площади

Собянин поздравил москвичей с 84-й годовщиной военного парада на Красной площади

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в память о параде 1941 года

Собянин подвел итоги первого года работы центра ядерной медицины в "Коммунарке"

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 ноября

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Сергей Собянин сообщил о старте масштабной реконструкции на МКАД и прилегающих улицах. Специалисты полностью обновят съезды и полосы разгона в районе пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов и улицей Победы.

Работы пройдут в два этапа. Сначала обновят полосы разгона, боковые проезды и "карманы". Затем Косинскую улицу соединят с Реутовской, построят съезды между МКАД и улицей Сталеваров, заменят дорожные знаки и указатели.

