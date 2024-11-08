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08 ноября, 20:00

Транспорт

Новости часа: запуск новой эстакады увеличит пропускную способность Киевского шоссе

Новости часа: запуск новой эстакады увеличит пропускную способность Киевского шоссе

Новости часа: Собянин заявил о скором открытии моста через Москву-реку возле ул Мясищева

Собянин: в Москве завершается создание трех важных транспортных объектов

Новости часа: Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Новости часа: около 18 тыс рабочих мест появятся в Москве после реорганизации 6 участков

Новости часа: Москва поддерживает бизнес при выходе на рынки дружественных стран

Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Новости часа: мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую разворотную эстакаду достраивают на Киевском шоссе, она разгрузит дорогу. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый жилой квартал появится в районе Аэропорт по программе комплексного развития территорий, сообщили в мэрии.

Движение будут ограничивать в центре Москвы в ночные часы с 9 по 25 ноября, рассказали в Дептрансе.

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