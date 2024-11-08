08 ноября, 20:00Транспорт
Новости часа: запуск новой эстакады увеличит пропускную способность Киевского шоссе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую разворотную эстакаду достраивают на Киевском шоссе, она разгрузит дорогу. Об этом заявил Сергей Собянин.
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