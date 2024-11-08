Новости часа: запуск новой эстакады увеличит пропускную способность Киевского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую разворотную эстакаду достраивают на Киевском шоссе, она разгрузит дорогу. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый жилой квартал появится в районе Аэропорт по программе комплексного развития территорий, сообщили в мэрии.

Движение будут ограничивать в центре Москвы в ночные часы с 9 по 25 ноября, рассказали в Дептрансе.