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Новости

Новости

08 ноября, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин заявил о скором открытии моста через Москву-реку возле ул Мясищева

Новости часа: Собянин заявил о скором открытии моста через Москву-реку возле ул Мясищева

Собянин: в Москве завершается создание трех важных транспортных объектов

Новости часа: Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Новости часа: около 18 тыс рабочих мест появятся в Москве после реорганизации 6 участков

Новости часа: Москва поддерживает бизнес при выходе на рынки дружественных стран

Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Новости часа: мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Собянин назвал ключевые направления поддерживаемого экспорта товаров из Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый автомобильный мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева готов на 87%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Синоптики сообщили, что со следующей недели в столице начнется метеорологическая зима.

Выставка, приуроченная к премьере спектакля "Чайка" в МХТ имени А. П. Чехова открылась в метро, пишет Агентство "Москва".

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