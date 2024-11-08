Новости часа: Собянин заявил о скором открытии моста через Москву-реку возле ул Мясищева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый автомобильный мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева готов на 87%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Синоптики сообщили, что со следующей недели в столице начнется метеорологическая зима.

Выставка, приуроченная к премьере спектакля "Чайка" в МХТ имени А. П. Чехова открылась в метро, пишет Агентство "Москва".