08 ноября, 18:30Новости
Новости часа: Собянин заявил о скором открытии моста через Москву-реку возле ул Мясищева
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый автомобильный мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева готов на 87%. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Синоптики сообщили, что со следующей недели в столице начнется метеорологическая зима.
Выставка, приуроченная к премьере спектакля "Чайка" в МХТ имени А. П. Чехова открылась в метро, пишет Агентство "Москва".