Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по Тверскому району и поздравил его сотрудников с профессиональным праздником.

Ранее это отделение полиции располагалось по трем адресам. Новое здание не просто объединило все под одной крышей, но и предоставило сотрудникам дополнительные возможности. Например, теперь они могут ходить в собственный спортзал, стрелковый тир или комнату психологической разгрузки.

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