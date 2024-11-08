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08 ноября, 22:15

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Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

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В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по Тверскому району и поздравил его сотрудников с профессиональным праздником.

Ранее это отделение полиции располагалось по трем адресам. Новое здание не просто объединило все под одной крышей, но и предоставило сотрудникам дополнительные возможности. Например, теперь они могут ходить в собственный спортзал, стрелковый тир или комнату психологической разгрузки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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