Новости часа: около 18 тыс рабочих мест появятся в Москве после реорганизации 6 участков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появится около 18 тысяч рабочих мест после реорганизации еще шести участков в районах Нагатино-Садовники, Даниловском, Ховрино, Левобережном и Филевский Парк. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре зоны отдыха открыли в Южном округе вдоль русла реки Городни сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По информации синоптиков, волна теплой погоды в Москве продлится по 10 ноября включительно.