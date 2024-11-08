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08 ноября, 15:45

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Новости часа: около 18 тыс рабочих мест появятся в Москве после реорганизации 6 участков

Новости часа: около 18 тыс рабочих мест появятся в Москве после реорганизации 6 участков

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появится около 18 тысяч рабочих мест после реорганизации еще шести участков в районах Нагатино-Садовники, Даниловском, Ховрино, Левобережном и Филевский Парк. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре зоны отдыха открыли в Южном округе вдоль русла реки Городни сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По информации синоптиков, волна теплой погоды в Москве продлится по 10 ноября включительно.

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